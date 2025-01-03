熟食中心內香煙照吸 警司陸振中認違例疏忽

拍攝同袍嘔吐 被質疑會「玩下級」 時任沙頭角分區指揮官的警司陸振中，於2022年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨在區院續審，陸振中續自辯，並接受控方盤問。陸承認當日曾違例在熟食中心內食煙，屬於疏忽，且有飲酒。控方質疑陸「變態」，會「玩下級」、「虐待」下屬，陸矢口否認。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，以及襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及Ｘ。

據控方開案陳詞指，2022年6月22日飯局中，Ｘ曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內，3度非禮Ｘ。另在7月飯局後，被告明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間被告曾襲擊Ｘ、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。法庭早前裁定被告面對的控罪全部表證成立，被告選擇自辯。辯方已完成主問，控方於昨日開始盤問被告。

事發當日飲酒 辯稱畀面下屬 控方就6月22日飯局盤問被告。被告承認，當日曾在熟食中心吸煙。控方質疑，他應該清楚知道法例列明，熟食中心內不能吸煙。被告坦承這是疏忽，又說自己並非吸煙者，但如果有人派煙，他認為是工作的一部分，他便會吸煙。惟他只「吸落口腔」、「唔會吸落肺」。控方指，兩段閉路電視片段顯示，當日是被告主動取煙食。被告則稱忘記了箇中因由。

另外，被告稱自己患多種疾病，除工作需要外不會飲酒，當日因要「畀面」將被調走的下屬黃燦熊故飲酒，謂「呢行好要面」；又因黃燦熊就公事指罵賴文顯，他為緩和氣氛，遂舉杯邀賴喝酒。控方指，被告當日拍攝賴文顯嘔吐，是因為被告會「玩下級」，就如他對待Ｘ一樣，是「虐待、變態」，被告則表示「絕對唔同意」。案件編號：DCCC 137/2023