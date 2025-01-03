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食環殮葬服務 大年初一暫停
【本報訊】食物環境衞生署於昨日公布，殮葬服務將於農曆年初一（29日）暫停。而火葬及土葬服務會於年初二（30日）恢復正常。
火葬土葬 初二復常
食環署發言人表示，食環署轄下的所有墳場及火葬場辦事處將於農曆年初一暫停辦公，而所有公眾墳場將不會接受棺木下葬，公眾火葬場於當日亦不會提供火葬服務。
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