漁護署專隊 下周四起為漁民狗隻打針

【本報訊】俗稱「瘋狗症」的狂犬病，是可由動物傳染給人類的致命疾病，漁護署昨日公布，將在下周四（9日）至24日，在全港7個漁港為漁民所養狗隻提供狂犬病疫苗注射、植入晶片及續領牌照等服務；屆時每隻狗需收取約80元服務費。

遍7漁港 植晶片打狂犬疫苗 漁護署流動注射隊將於指定日期上午10時至下午3時在7個漁港提供服務，包括香港仔、西貢、筲箕灣、三門仔、沙頭角、長洲及青山灣。

漁護署指漁船上的狗隻由於有可能在外地與其他動物接觸，故較容易染上狂犬病。該項服務自1980年開始，每半年進行一次，目的是為長期出海作業的漁船上飼養的狗隻，提供續領牌照及狂犬病注射疫苗服務，至今已為漁船上的狗隻注射超過7,400劑疫苗。

根據《狂犬病條例》（第421章），所有超過5個月大的狗隻都必須接種狂犬病疫苗、領有牌照和植入晶片，狗隻亦須其後每隔不超過3年再接種狂犬病疫苗及續牌，違例者一經定罪最高可被判罰款一萬元。