東呼即應：白衣男黑衫漢拳戰後巷 網民估女子孖新歡打舊愛

【本報訊】《東呼即應》發現網傳影片，有兩男一女在橫巷上演「爭女大龍鳳」。有網友食花生自行腦補「劇情」，指「女主角」另結新歡不特止，更助拳新歡打舊愛，未知影片是否可以證明香港「正式進入2025年街頭MMA年代」。

女子尖叫 其後助攻 該片段約長一分鐘，片中可見有兩男一女在後巷，其中該女士一邊尖叫，一邊阻止白衣背包男向另一名黑衣男走過去，反而是黑衣男氣定神閒一步步接近背包男。

但鏡頭一轉，兩男開始扭打成一團，難分難解，就在這刻該女子加入戰團為黑衣男「助攻」，難怪網民「滿地花生」。有人指「真的很慘，戴綠帽也就罷了，那女的還要跟新人一起打舊人。」

不過，清官難審家庭事，但始終君子動口不動手，在公眾地方打鬥分分鐘被罰款甚至可能坐牢。