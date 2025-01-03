城大生物醫學院運作 公布院長

生物醫學工程學系的傑出客座教授Isaiah Arkin將成為生物醫學學院院長。

【本報訊】香港城市大學宣布成立生物醫學學院，在周三（1月1日）正式運作的生物醫學學院將包括3個學系，分別為生物醫學系、生物醫學工程學系和神經科學系。校方同時宣布生物醫學工程學系的傑出客座教授Isaiah Arkin成為首屆生物醫學學院院長，並於3月起生效。城大昨日表示，期望透過成立生物醫學學院，吸引國際藥物和醫療器械企業在香港展開研究、進行開發和臨床試驗。

分3個學系 冀吸企業到港 城大校長及大學傑出教授梅彥昌稱，新成立的生物醫學學院將強化城大在跨學科教育、研究，以及生物醫學與健康的創新方案的全球領先地位，鞏固大學在國際間的角色、願景和使命。此前，城大亦成立了專責小組，全面檢討現有的學術架構及相關學科，並釐清設立新學院的可行性及潛在優勢。

城大高級副校長（創新及企業）及專責小組主席楊夢甦指，小組在籌備新學院時獲得教職員、醫療衞生界和業界等專業人士的大力支持，而世界各地的知名機構已採用類似策略，通過整合生物醫學科學、生物醫學工程和生命科學等範疇，促進跨學科協作，並取得顯著成效。