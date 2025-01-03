西沙GO PARK將開幕 3大遊樂設施免費開放

西沙GO PARK將設有佔地逾4萬呎的3大免費遊樂設施。

【本報訊】周末假期除了北上遊玩，一家大小留在香港亦愈來愈多好去處。新鴻基地產公布，即將開幕、位於烏溪沙的「西沙GO PARK」，將設有佔地逾4萬呎的3大免費遊樂設施，另有逾3,000呎的寵物公園，方便市民一家人與寵物到訪。而多間運動消閒、餐飲娛樂商戶亦落實進駐，包括藝人方力申主理的游泳學校將在園內設專屬室內泳池。

新地提到，「西沙GO PARK」全新兒童遊樂設施將會於本月內陸續開放，共設有多達10條不同高度滑梯、精心設計的攀爬架、繩網及彈床等，超過13種玩樂設施，特別為兒童及適合不同年齡人士打造，孩子在場內能盡情跑跳。此外，園內亦設有寵物公園，當中5種不同寵物設施，包括Glamping露營打卡位及霧化降溫設施，及有毛孩專用飲水機，為毛孩和主人提供理想的休閒好去處。

多間運動娛樂商戶進駐 另一方面，多間運動消閒、餐飲娛樂商戶落實進駐，包括由前香港游泳隊代表、藝人方力申主理的「香港游泳學校」，推廣單車運動的「Cyclone Cycling」首次開店提供各類單車器材及租借，園內亦會有全港首間以運動為設計主題的「美國冒險樂園」等，部分商戶已經於早前陸續試業。

新鴻基地產租務部總經理周淑雯表示，西沙GO PARK以「公園式運動商業綜合體」作為定位，集運動、娛樂、餐飲及生活休閒體驗集於一身，期望設施能令大眾享受大自然環境及氛圍，凝聚各種興趣的社群。