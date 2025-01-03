港車北上 每日處理申請增至500宗

【本報訊】港人熱衷自駕「北上」，運輸署公布，粵港兩地政府同意由即日起將處理「港車北上」的申請數目，由每個工作天400宗增加至500宗，有議員歡迎新安排，料可增加申請者中籤機會，但關注內地口岸在假日時或更擠塞，冀內地增加配套。

「港車北上」計劃推行一年半，運輸署表示，為更好地應對新申請和續期申請的需求，即日起增加每個工作天處理申請宗數由400宗增至500宗。申請資格、程序和抽籤等安排均維持不變。至於去年5月起推行優化續期申請的安排亦會繼續，合資格人士毋須參與電腦抽籤，亦可提交續期申請。署方續指，粵港兩地政府會繼續留意「港車北上」的運作情況，並與相關部門密切聯繫，適時檢視及優化計劃的安排。

憂假日更擠塞 冀內地增配套 議員陳恒鑌歡迎即日計劃，指增加名額後足以應付平日「港車北上」的需求，但關注若增加太多名額，港珠澳大橋內地口岸在假日時或更加擠塞。他解釋，現時在大橋內地口岸通關時，車上的人需要下車處理通關手續，但口岸櫃位不足，導致「車等人」，造成排隊輪候的車流。他表示，已向運輸及物流局表達訴求，希望向內地當局反映，口岸櫃位能夠翻倍。至於日後「粵車南下」推出後，料港珠澳大橋人工島口岸的交通會更為繁忙，希望當局及早提出應對方案。

「港車北上」的申請即使獲批，車主自駕北上前亦要透過「指定日子預約系統」預約指定日子及時間出行，才可經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省。當局未有公布每日預約出行的名額上限，但據當局早前回覆議員提問時提到，以去年1月至6月期間為例，每日平均的預約出行宗數約為1,900宗，而單日預約出行最高紀錄為去年3月29日（星期五）的約5,000宗，並稱以現時「港車北上」的安排，足以應付有關出行需求。