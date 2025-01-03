食環衞生辦閉門中招 遺失約百投訴人資料

疑被竊內部文檔 通知私隱署及報案 食環署發生文件檔案懷疑失竊事件，涉及九龍城區環境衞生辦事處辦公室內的內部文件檔案，內有市民就區內環境滋擾投訴的紀錄，包括約100名投訴人的姓名和聯絡方法。食環署昨日表示，高度重視文件檔案懷疑失竊事件，已報案及向個人資料私隱專員公署作出通報，並就事件向受影響人士致歉，並檢視部門現時個人資料的保安。

涉事辦公室需密碼進出 失竊的內部文件檔案內保存一些市民就區內環境滋擾投訴的紀錄，包括約100名投訴人的姓名、電話或電郵地址等聯絡方法。食環署表示，懷疑失竊的辦公室範圍需以密碼進出，亦設有獨立門鎖。由於事件可能涉及盜竊的刑事行為，食環署已報案跟進，並會全力配合調查。食環署亦已就事件向個人資料私隱專員公署作出通報，並已通知受事件影響的資料當事人。

食環稱會檢視部門保安 食環署重申一向十分重視個人資料的保安，並已制訂清晰內部指引及相關監管機制，以確保人員按照《個人資料（私隱）條例》及其他相關法律及條例的規定處理個人資料。署方會不時提醒人員須遵守有關指引及法例，並相信今次事件屬個別事件，但若調查發現事件涉及任何人員人為疏忽或處理失當的情況，署方定必嚴肅處理。該署亦會檢視部門現時個人資料的保安，以確保有效保障收集所得的個人資料。