醫健：職場健康：精明使用電腦及辦公室運動有法

辦公室工作離不開電腦，長時間盯着屏幕、重複使用鍵盤和滑鼠、久坐不動，容易對健康造成負面影響，例如眼睛疲勞、肩頸/腰背痛，甚至增加心腦血管病的風險。因此，如何精明使用電腦以及進行辦公室運動，對上班族至關重要。

精明工作間設計 維持正確坐姿 ˙將電腦置於正前方，屏幕的最頂一行字應與視線水平，觀看距離約35至60厘米（約一手臂距離），避免長時間低頭或側頭；

˙調校鍵盤傾斜度，讓手腕保持平直，手肘與前臂約成直角；手腕及前臂要有足夠承托；

˙調校椅子的高度，讓雙腳平放地面，若雙腳不夠着地，使用穩固腳踏；

˙椅子靠背應可調校以充分承托腰背；

˙保持頸部和腰背平直，避免身體向前傾。

對於使用手提電腦或其電子屏幕設備，可用支架把屏幕升高至視線水平，並搭配外置鍵盤、滑鼠等，協助保持正確姿勢。

讓身體動起來 無論工作間設計多好，長時間保持同一姿勢都會導致肌肉勞損及增加慢性病風險。建議每工作一至兩小時，休息5至15分鐘或轉換活動，例如整理文件或影印，讓身體不同部位輪流休息，減少固定或重複動作帶來的勞損。

同時，將「零時間運動」融入日常工作。例如站立時踮腳尖、踢腿或伸展頸部；選擇較遠的影印機；站着講電話或開會；多行樓梯代替搭電梯；提早一個站落車，步行上班或回家。

讓眼睛減壓 眼睛疲勞同樣需要關注。確保工作間光線充足，有意識地多眨眼以增加淚液分泌，滋潤眼睛。此外，採用「20-20-20法則」：每用電腦20分鐘，休息至少20秒，並遠眺20呎外的景物，能幫助紓緩眼部壓力。

良好的工作環境和習慣是上班族維持健康的關鍵。在新的一年，祝大家工作順利，健康常伴！

職業安全健康局

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