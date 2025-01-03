流感急升溫 院舍爆發死亡個案倍增

【本報訊】流感正在社區急速傳播，衞生防護中心昨日公布最新監測數據，第52周（即2024年12月22日至28日）內，中心錄得4宗在學校/院舍發生的流感樣疾病爆發報告，共影響21人，較前一周的兩宗爆發及影響10人倍增；同時，第52周內有13宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，7人已死亡，對上一周需入深切治療部的個案僅有4宗，死亡則有3宗。鑑於流感及其他傳染病活躍，有屋苑昨起要求外來人士如送餐工作員進入屋苑前先探體溫，若體溫偏高，便需佩戴口罩才可進入。

料未來一兩周踏入流感季 衞生防護中心指，近兩星期呼吸道樣本中的流感檢測帶病毒的百分比由1.35%升至3.5%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率則由0.08（每一萬人有0.08宗入院個案）升至0.23，兩個指標皆呈顯著上升。中心指，上述兩個重要的流感指標基線水平分別為4.94%和0.27（每一萬人入院個案），超越基線水平則表示香港已踏入流感季節，本港可能在未來一至兩周踏入流感季節，市民須提高警覺和加強個人保護措施。

中心發言人特別談到去年流感重症個案的研究，指去年1月至7月流感季節期間本港錄得31宗兒童流感相關的重症及死亡個案，進一步研究發現，年齡介乎6個月至17歲的兒童中，未接種該季疫苗而其後感染流感並出現嚴重併發症或死亡的比率，是已接種疫苗兒童的約3.2倍；2至5歲群組的相關比率更是已接種疫苗兒童的約6.4倍。不過，截至上周日（2024年12月29日），本港6個月至未滿兩歲幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於16.9%的較低水平。