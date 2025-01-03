億元金多寶無人中 下期頭獎1.28億

【本報訊】六合彩金多寶昨晚攪珠，一注獨中即可獲一億元，巨額彩金連日來吸引不少市民投注，但攪珠結果卻是頭獎無人中，二獎有9.5注中，每注派98.2萬元，馬會估計下期頭獎10元一注獨中，可得1.28億元，攪珠於下周二（7日）晚進行。馬會資料顯示，今次已是六合彩8期無人中頭獎。

士丹利街投注站排長龍 昨日下午，曾開出最多頭獎的中環士丹利街投注站外排起長長人龍，由3樓投注站到站外街角，估計有近百人。黃小姐表示，自己原本來附近美甲，見到人龍後才得知金多寶高達一億元，用了40元左右下注。若果中獎，她就打算「儲起佢」，再花點錢在興趣之上。她又提到，近期有傳聯繫匯率或會取消，若中獎就打算將大部分兌為美元儲起或投資，再花點錢旅遊。

在附近上班的余先生亦因巨額獎金到場碰運氣，他投資了數百元，不過，他笑笑口說：「邊有咁易中吖，諗住報吓名㗎咋」，未有想過中獎怎花。在港島中區居住的葉生葉太亦特別到較「旺」的中環投注站買六合彩，二人指，已經很久未有買過六合彩，連價錢亦已不太清楚，打算花一兩百元左右下注，笑言「想發達吖嘛！」

昨晚的金多寶總投注額有241,793,017元，頭獎無人中，二獎有9.5注中，每注派982,330元，三獎則有309.5注，每注派80,400元。今期攪珠結果為9，23，42，44，45，46，特別號碼22，本周六將不會攪珠，下期攪珠將於下周二（7日）舉行，馬會估計頭獎10元一注獨中，可得1.28億元。