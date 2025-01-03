青少年紛投考海關 年接17500申請

【本報訊】各行各業以至政府各部門均積極搶人才，海關亦不例外，近年更主動出擊，採取更積極主動的招聘策略。新任海關關長陳子達受訪時表示，近年海關招聘情況令人鼓舞，各個職位的招聘均收到足夠的申請，去年5月督察招募共收到超過8,400份申請，較前年的7,500份上升了12%，至於關員招募，去年截至11月份共收到超過9,100份申請，較前年同期8,000份，上升了14%。

社會認同度高 陳子達指，很感謝前線的努力，令很多青少年願意加入海關這個團隊，「我哋遇到每個困難，都好努力去做、去解決，破到案，堵塞咗問題」，為同事感到非常鼓舞，社會對海關認同度是高的，因此很多青少年希望加入海關。

他又稱十分注重青少年的發展，因此在2021年開始開展了一個「香港海關青年發展計劃」（Customs YES），整個進度理想，現時有8,000多名會員，主要吸納12至24歲的青少年，為他們提供一個多元化青年發展計劃，他稱有不少Customs YES學員成功考到海關見習督察和關員。