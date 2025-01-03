海關搜太空油即驗即知 去年檢私煙6億支

關長陳子達新上任 接受本報獨家訪問 新任海關關長陳子達接受本報獨家專訪時指，上任後的目標是率領海關做到「護法守關、守正創新、便利貿商、互聯互通」，因罪犯的犯案手法日新月異，海關更加要有創新思維，提升執法能力。在打擊新興「太空油毒品」方面，他指海關前線人員目前已配備先進儀器令偵測「即驗即知」，數分鐘便有化驗結果。堵截私煙方面，海關為保障政府稅收、配合控煙政策及維持治安，去年破獲21,284宗私煙案件，檢獲私煙達6.14億支，預計今年中可推出完稅煙標籤制度的先導計劃，進一步加強及加快執法行動。

先進儀器提升緝毒能力 服務海關30年的陳子達在專訪中表示，海關一直致力打擊各類型販毒活動，對於近年「太空油毒品」荼毒青少年，陳子達指會適時調整執法策略，應對新興毒品所帶來的挑戰。在堵截「太空油毒品」供應方面，海關加強執法力度，已更新拉曼光譜分析儀的偵測資料庫，加入俗稱「太空油毒品」依托咪酯的資料，以提升偵測「太空油毒品」的能力。他直言：「前線喺口岸搵到懷疑毒品，如果送去政府化驗室，需要一啲時間化驗。依家前線有晒足夠嘅儀器，若發現懷疑毒品，可以立即用呢啲儀器，即時進行現場檢測，差唔多幾分鐘就有結果。」檢測結果可謂「即驗即知」，大大提升堵截毒品的能力。

「要將太空油勢頭壓落嚟」 海關去年12月27日、28日、31日及今年1月1日，分別在落馬洲管制站及落馬洲支線管制站偵破4宗涉及旅客管有屬《藥劑業及毒藥規例》下第1部毒藥的「太空油」案，檢獲共6粒懷疑「太空油」毒品煙彈，4人被捕。陳續稱，去年1月至12月22日，海關共偵破17宗「太空油」案件，拘捕12人，並檢獲197粒懷疑含有「太空油毒品」的煙彈及約23.5公斤可製成約70,500粒「太空油毒品」煙彈的依托咪酯粉末，市值共約2,300萬元。

他坦言：「我哋對毒品係零容忍，希望喺太空油毒品未萌芽之前，要將呢個勢頭壓落嚟！」陳又稱，非常重視太空油毒品在市面上氾濫的情況，期待將「太空油毒品」納入《危險藥物條例》管制，屆時非法管有或吸食、吸服、服食、注射含有依托咪酯的「太空油毒品」，最高刑罰為監禁7年及罰款100萬元，而販運或非法進口該等物質，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。

此外，港府近年來致力提高煙草稅，以促使市民戒煙，但私煙問題仍趨氾濫。去年海關破獲21,284宗私煙案件，拘捕20,587人，檢獲私煙達6.14億支；其中口岸方面偵破了逾19,072宗旅客違規攜帶免稅香煙案件，按年急升94%。陳子達表示，海關就完稅香煙標籤制度，去年9月已就識別已完稅和未完稅煙委託顧問做研究，預計今年初完成，將於今年內推出先導計劃諮詢業界。他指出標籤制度牽涉修例，所以希望盡快完成諮詢業界後再上立法會，期望盡快完成立法。

海關於落馬洲管制站偵破太空油毒品案件。 去年全年偵破私煙案數字 去年全年截獲各口岸

跨境旅客超額攜帶免稅煙