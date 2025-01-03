消委會招聘總幹事 月薪27萬

【本報訊】消委會上月招聘總幹事，並將月薪加至近27.3萬元，屬D4首長級公務員的水平，另設每月現金津貼和合約結束酬金，合約為期兩年半，應徵者需有最少15年消費者相關非牟利機構的高層管理經驗，亦要有領導能力及相關經驗。該會表示，是次調整反映該職位的職責強化，以及出任總幹事的所需要求，以更好配合消委會未來的工作和發展。

翻查資料，現任消委會總幹事黃鳳嫺已任職逾12年，她最初由商業機構轉職至旅發局，最後擔任會議展覽及郵輪業務總經理，再在2012年11月16日轉職至消委會，接替上任總幹事劉燕卿。

《選擇》月刊 14商場派發 另一方面，消費者委員會昨起全面免費開放網上版《選擇》月刊。市民登上消委會網站，便可瀏覽免費閱覽及下載自2001年12月起的所有文章，而由本月15日出版的《選擇》月刊起，市民每月均可於出版日中午登上網站免費瀏覽及下載最新一期的內容。該會又在14個商場派發印刷版月刊等，便利不同社群。

消委會表示，《選擇》第302期月刊或以後的所有文章，包括測試報告、市場速報、投訴實錄、健康錦囊，及環保資訊等，原先要收費的文章，均全面免費開放閱覽。網站同時亦加入教學影片，示範網上閱覽或下載文章的步驟。

消委會未來仍會印刷限量紙本月刊，以贈閱形式發送到長者中心、社區組織及公共圖書館等。該會亦會在月刊出版日下午，在領展14個商場免費派發，每個商場將派450本書。