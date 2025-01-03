新資本投資者入境計劃擬再鬆綁

【本報訊】本港去年3月推出「新資本投資者入境計劃」，財經事務及庫務局局長許正宇昨日在網誌透露，迄今已接獲逾750宗申請，預計可帶來逾220億元投資額，政府未來將優化計劃的安排，容許通過申請人全資擁有的合資格私人公司進行投資，以求與在港設立家族辦公室達到協同效應，但他沒公布優化安排何時推出。

迄接750申請 料投資220億 許正宇在網誌中指出，資產及財富管理行業是去年香港金融發展的另一大亮點。截至去年上半年，香港私募基金管理的資本額已超過2,339億美元（約18,188億港元），居亞洲第二，並成為區內最大的對沖基金和跨境財富管理中心。市場估算本港有超過2,700家單一家族辦公室，其中過半資產規模超過5,000萬美元。另外，香港有限合夥基金制度設立4年，在去年註冊總量突破1,000個。

金融科技方面，許正宇指出，去年香港金融科技公司數目增長15%，目前有超過1,100間金融科技公司。同時，香港各監管機構穩步推進虛擬資產監管，目前已有7家交易平台獲發牌，當局亦已經向立法會提交《穩定幣條例草案》，目標是建立切合本地情況、與國際標準與慣例接軌的監管制度。