玩具文具嬰兒用品展 下周一開鑼

【本報訊】會議展覽是商界盛事，貿易發展局預料，今年本港將有近百場由私人機構及當局舉辦的大型會議及展覽，而今年首場展覽、即香港玩具展、嬰兒用品展，以及香港國際文具及學習用品展已訂於下周一至四（6日至9日）舉行，貿發局指3場展覽共有逾200個海外買家團，近5萬個體買家中亦有六成為海外客，有望帶動經濟。

料吸逾200海外買家團 今屆3個展覽以「全新玩意 與眾同樂」為題，展示各類創新玩具及產品，吸引34個國家及地區、逾2,500家參展商，其中嬰兒用品展參展商創新高，有660間。貿發局副總裁張淑芬指，是次的「益智玩具及遊戲」與「電子及遙控玩具」展區面積亦有所增加，帶來更多展商及產品。

此外，今年展商亦引入更多環保產品，其中玩具展及文具展中，有300間展商推出有加入「綠葉標誌」的推廣環保類產品，較去年多七成。

貿發局玩具諮詢委員會主席陳允誠補充，近年玩具產品趨向數碼化，玩具商將智能及電子系統引入玩具。而教育、環保類產品亦廣受歡迎。同時，玩具亦非小朋友專利，例如各類模型、首辦模型，以及適合長者使用的樂齡產品亦不斷出現。

有本地參展商就推出一款太空站模型，讓小朋友在過程中認識太空及太空人工作。公司代表陳先生指，以往公司亦曾在香港參加玩具展，近年則主要在海外參展。今次重回香港，希望可以吸引不同客群。他又坦言，玩具業整體環境如其他行業一樣不太樂觀，期望今次展覽生意額可較上次增加兩成。