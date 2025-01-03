港鐵去年日載逾500萬人次 99.9%車程準時

【本報訊】新年伊始，不少上市公司將陸續公布上年度年報。有消息人士透露，港鐵網絡去年每日接載超過500萬人次；而乘客車程準時率則維持在超過99.9%。消息人士又指，港鐵未來將建造新鐵路線、更新保養鐵路系統，以及投資科技推動升級，以確保業務可持續性、建設和服務香港。

港鐵早前宣布，於2023年至2027年間投入超過650億元，以更新及保養鐵路資產。另投資超過1,000億元，發展多個新鐵路項目，其中小蠔灣站、東涌綫延線、東鐵綫古洞站及屯門南延綫的主要建造工程已經開展；洪水橋站現正進行主體工程前準備；北環綫主線則進行動工前的法定程序，上述鐵路工程預計於2027年至2034年間落成。

古洞站料2027竣工 消息人士透露，為配合北部都會區發展，港鐵已開展北環綫主線前期工程，政府表示會爭取今年初由港鐵展開支線規劃及設計。同時，東鐵綫古洞站已經全面展開車站主體建造工程，目標於2027年完成，成為港鐵第100個車站。