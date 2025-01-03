零售寒冬遲遲未完 銷貨值冧7.3%遜估算

淡季生意勉強企穩 業界寄望一簽多行 零售業寒冬未過，本港零售業銷售表現連挫9個月。據政府統計處昨日公布，去年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為317億元，較前年同月下跌7.3%，跌幅遠超市場預期的3.4%，亦較去年10月的跌幅擴大了4.5個百分點。去年首11個月合計的總銷貨價值亦按年下跌7.1%。政府解釋，零售銷售表現仍受到消費模式轉變及港元匯率偏高的影響。零售業界則指，業界生意在淡季仍然企穩，「已是好徵兆」，期望深圳居民於去年12月起恢復「一簽多行」赴港，可帶動零售業生意向好。該會調查會員商戶對未來新春銷售的看法，約半數受訪商戶預料本月及農曆新年期間的零售銷售額會上升。

政府統計處昨公布，去年11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.3%，價值達29億元，仍較前年同月下跌7%。扣除期間價格變動後，去年11月的零售業總銷貨量亦按年跌8.3%。去年首11個月合計的總銷貨量亦按年少8.7%。

各銷售類別中，汽車及汽車零件的去年11月銷貨價值按年下挫34.4%，為跌幅最高的零售類別。其次為麵包、糕餅、糖果及餅乾，跌22.7%；家具及固定裝置亦大削20.5%；中藥下跌19.3%；電器及其他未分類耐用消費品則下跌18%；百貨公司貨品跌12.3%。另一方面，酒類飲品及煙草的銷貨價值在去年11月按年飆47.7%；超級市場貨品則升3.5%；食品、酒類飲品及煙草則微升0.4%。

汽車及零部件挫逾34% 展望未來，政府指出旅客和市民消費模式轉變會繼續影響零售業的表現。但國家推出多項提振內地經濟措施及惠港措施，本地各項提振氣氛的舉措，以及就業收入增加，均有助推動旅客和市民在本地市場的消費。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，去年11月份的零售數據跌幅擴大，主要受到前年較高基數影響，而2023年10月份受惡劣天氣和內地長假期日數減少，令10月的基數較低，到11月則返回較真實的情況。她續指，去年10月、11月兩個月的零售總銷貨價值均高於300億元，尤其11月並無長假期或其他利好因素，認為有關數據是個好徵兆，期望不會再跌低於現有數字。

指一簽多行僅惠及平貨 深圳居民上月起恢復赴港「一簽多行」，該會調查會員商戶的情況，大都指去年12月的人流較11月多，但生意暫未見有廣泛推動，僅售賣低價貨品的商戶生意多了，例如快餐、化妝品、悠閒服飾及個人護理商戶。按年比較，去年12月的購物人流仍未達前年的水平，且消費金額較低，大部分商戶的生意仍較前年下跌，甚至削逾20%，尤其鐘錶珠寶等貴價貨品，相信因港元匯率高，拖低內地人購買貴價商品的意欲。

謝太又說，約半受訪商戶預料1月及農曆新年期間的零售銷售會上升，尤其化妝品、百貨產品等商戶對「一簽多行」較有信心，但電器、鐘錶珠寶則料生意會繼續跌，但跌幅在節日及天氣效應下收窄。她認為，絕大商家認同「一簽多行」有用，但現時旅客購買力仍較弱，措施仍需時見效。