水質遠遜宣傳 市民促官員以身試水

【本報訊】翠屏河活化的主體工程開放後，當區居民反應不一，有市民在網上揶揄翠屏河環境及水質遠不如政府宣傳，有市民更以法國巴黎市長親身在塞納河游泳的方法，要求本港官員也以身試水。市民林先生認為翠屏河水泛起污漬，情況並不理想，希望政府正視。

憂淪啟德河翻版傳臭 也有市民以翠屏河與啟德河作比較，鄭先生認為翠屏河跟啟德河一樣，俱是政府的河道環境美化工程，可是後者完工多年，間中仍有臭味滲出，夏天尤其顯著，擔心翠屏河也出現類似情況。

巴黎塞納河此前也有污染為患，近年巴黎市政府相繼投資14億歐元整治，包括防止污水洩入塞納河道，去年7月巴黎舉辦奧運前又有一番大行動，由於巴黎奧運有多項活動在塞納河上舉行，巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）及巴黎體育界高層均被要求親身測試塞納河水質，伊達爾戈便於去年7月17日在塞納河游泳，期間曾在河中自由泳、臉部也完全浸入塞納河。她原計劃去年6月便在塞納河游泳，但因檢測發現水中含有糞便物質的細菌數量比規定上限高出約10倍，因此延至7月。