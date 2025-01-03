歷時4年終完成 防洪能力獲提升

【本報訊】以往被稱為「臭渠」的觀塘明渠，於2020年7月起政府開始活化工程，至去年底竣工後開放，成為現時的翠屏河。翠屏河主要服務秀茂坪、觀塘及藍田一帶居民，現時加裝了智能水閘、跨河通道和觀景平台等近水設施。渠務署早前表示，在活化翠屏河後，能夠提升防洪能力，甚至可抵禦200年一遇的大雨。

設人工濕地浮蓱裝置 活化翠屏河項目耗資13.42億元，長約一公里，上游集水區共27個維園大，當中有800米的長度挖深了200毫米至水深700毫米，以改善防洪能力。上游由翠屏道開始，沿敬業里、敬業街等連接維多利亞港，途中建有多個休憩用地，包括新設的6條跨河通道，以及6個園境平台，通道能方便周邊居民通過河道直達對岸。

此外，整條河道途中新增了不少景點，例如上游的人工濕地；保留了50棵細葉榕的林蔭走廊；「浮蓱」藝術裝置等。河道亦加設硬件以豐富其生態價值，包括人造砌石、潮汐池及生態牆等，渠務署曾指希望日後能吸引更多小白鷺、魚類等生物留下。