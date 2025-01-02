龍七公：打虎亮劍並舉 軍工系統洗牌

上月底，中國軍工企業「上新」了一系列先進武器，包括同時發布兩款新型戰機，被認為是全球首創的第六代戰機，隱身戰機型號達到4款，超越美國。同時，全球第一艘電磁彈射型兩棲攻擊艦也正式下水。這是軍工央企的一次集中「亮劍」。中國的自主化武器創新研發思路，獲得重要進展。

與此同時，軍工系統人事洗牌在繼續進行。上月中旬，工信部副部長單忠德，出任國防科學技術工業局黨組書記；上月底，中國一重集團董事長徐鵬，調任中國船舶集團董事長。在過去一年，核工業、航天、航空、兵器、船舶、電子六大軍工行業，以及作為主管部門的國防科工局，進行了全面整飭，規模之大前所未有。

多位近些年轉崗地方的軍工官員被徵調回京，重新披掛上陣，擔綱央企老總。譬如，廣東省委常委兼組織部部長程福波，調任中國兵器工業集團董事長；重慶市常務副市長陳鳴波，調任中國航天科技集團董事長；天津市副市長朱鵬，調任中國電子科技集團總經理；中國商用飛機公司副總經理張玉金，調任中國兵器裝備集團總經理。這些履新的官員，多為跨行業、跨地域調動，以破除利益圈和關係網，便於開展整頓。

從2023年查辦火箭軍腐敗窩案開始，反腐風暴逐漸延燒到軍工央企，航天科技集團董事長吳燕生、航空工業集團董事長譚瑞松、兵器工業集團董事長劉石泉等一大批軍工高層落台。這些軍工高官，大部分自身也是各行業的技術權威，他們被查辦，損失匪小。過去幾年來在政治舞台風生水起的「軍工系」，遭遇嚴峻的信任危機，也嚴重摧折國防建設的信心。

刮骨療毒 不容有失 軍工企業作用特殊，地位重要，掌握核導彈、航空母艦、核潛艇等強軍重器的研發製造，這是大國地位的屏障和支撐，也是在國際上進行戰略博弈的本錢與底氣。2017年組建中央軍民融合發展委員會，既是為了統籌經濟與國防建設協調發展，也是為了加強對軍工系統的統一掌控。也正因此，面對軍工央企腐敗問題，高層下決心刮骨療毒，不惜展開「塌方式」重整，目的就是要確保軍工系統絕對可靠，絲毫不容有失。而去年底隱身戰機、兩棲攻擊艦等先進武器集中亮相，具有挽回形象、重樹信心、宣示忠誠、展現實力的鮮明意味。但繼續進行的人事調整則又表明，軍工系統反腐遠沒有鳴金收兵，打虎、亮劍，齊頭並進。

值得注意的是，中國現在着力打造的強軍重器，都非常注重提升海空力量的遠程作戰行動能力，突破傳統的國門防禦局限。「進攻是最好的防守」，有了這些遠程作戰裝備，能夠在遠方佔據或構建戰略節點，從而進行戰略牽制和拉扯，以軍事來輔助政治經濟領域，增加談判桌上的籌碼。這也是與強硬外交一脈相承的。