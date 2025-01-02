自成一家：圍堵中國效益遞減

新年伊始，全球面對的第一個大變數，是特朗普再次出任美國總統，會否對世界格局帶來巨大衝擊。不過對中國而言，好消息是兩個重要的鄰國日本和南韓，在去年底皆出現改善對華關係的苗頭，反映美國圍堵中國的戰略出現邊際效益遞減，中國大有可能迎來喘息機會。

特朗普上次擔任總統時，中國GDP首次達到美國GDP七成的水平，亦開始令周邊國家感受到經濟威脅。日本、南韓配合美國圍堵中國，既是被華府逼迫，亦是因為自身的危機感。不過幾年下來，各國圍堵中國的效果不彰，例如中國在晶片技術上仍然取得顯著進步，在航空、汽車、家電等領域更是高歌猛進。

美國未來4年若進一步圍堵中國，是不是能夠收效呢？即將卸任的美國商務部長雷蒙多日前表示，美國在晶片競賽中試圖阻撓中國是白費工夫。這句話正好揭示美國圍堵中國，其實已經愈來愈有心無力。在這種情況下，親美的南韓總統尹錫悅發動自殺式戒嚴被迫下台後，南韓政府正有意與中國加快兩國自貿協定談判，深化產業鏈合作。

日本外相岩屋毅於去年12月訪華，也與中國達成10項重要共識，重塑兩國互惠互利的新格局。當中，東京政府計劃放寬中國遊客赴日簽證，反映當局有見汽車、家電等領域難以攻入中國市場後，正計劃換一種方式賺中國人的錢。

日本、南韓對華態度改變，表面看是兩國國內的一些政治事件驅動，更深層次的原因卻是利益計算。一是特朗普再度上台，很可能會加收「保護費」，日、韓緩和對華關係，可以增加對美談判的籌碼。二是這些國家感受到圍堵中國不但沒有作用，反而對自己弊大於利，不如鬆手。