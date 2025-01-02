冰鑑春秋：台灣永遠維持現狀？

台灣陸委會近日發布民調顯示，近九成台灣民眾主張台海兩岸廣義維持現狀（88.9%）。廣義意指包括「維持現狀，看情形再決定獨立或統一」（26.2%）、「維持現狀，以後走向獨立」（21.5%），以及「永遠維持現狀」（36.9%）。

這個民調清楚顯示，在民進黨執政的長期意識形態操作下，台灣人已和大陸漸行漸遠，表面上似乎堅決一定要獨立的僅佔21.5%，實際上是至少58.4%的人確定不想和大陸統一。從另一個綠營的台灣民意基金會民調，更可以看出這個走向。

根據該基金會上月30日發布的調查，51.8%的人選擇「台灣獨立」，13.3%選擇「兩岸統一」，24.2%選擇「維持現狀」。主張兩岸未來應該統一的，僅剩下一成多，而有76%的人選擇維持現狀或獨立，實際上，所謂「維持現狀」不過是懼怕戰爭的一種表現，可以說，這是一種不想戰爭的獨立派罷了。

然而，維持現狀的定義到底是甚麼？實際上兩岸之間的「現狀」可是不斷變動的，從兩蔣到李登輝，乃至陳水扁的開放三通、馬英九時的空前熱絡，一直到蔡英文時代的急遽降溫，以及現在賴清德的戰雲密布，兩岸「現狀」可說完全不同，唯一不變的「現狀」，就是兩岸仍處於分治的狀態，但這個狀態可以一直維持下去嗎？

以目前來看，大陸的首要目標，還是放在中美對抗，統一台灣並非最急迫的任務，但若是台灣過度傾向獨立，一旦讓大陸覺得即將永遠失去台灣，那麼武力制止台獨就會成為選項，現狀也將隨之打破。

所以，台灣若真想維持現狀，現階段就是不能激化兩岸關係，過度激進的獨派，事實上會變成統派，這就是兩岸習題的奧妙之處。