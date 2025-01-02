筆下風雲：照搬美國一套就冇事

一子錯，滿盤皆落索。去年台灣大選，賴清德以四成得票率低票當選總統，獨攬大權後，如今逐一進行政治清算。當中支持度急升的民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲，成為第一個被追殺的目標。

他涉及京華城弊案及侵佔政治獻金等爭議，被關押多月後，日前先以3,000萬元新台幣獲准保釋，後在檢方反對下，法庭改以7,000萬元新台幣及戴電子腳鐐為保釋條件。據悉他還有數案待查，相信餘下十年八載都難逃司法纏繞，要在政壇東山再起難乎其難。面對此情此景，柯P應該後悔當日沒有「藍白合」吧？他跟國民黨侯友宜合計的民調支持度高於賴清德，但誰也不肯屈就當副手，最終藍白合沒戲唱，敗選收場。民進黨冇嘢叻，最叻政治操作，柯P領導的民眾黨成為關鍵第三黨，聲價日盛，成為有力角逐下屆總統寶座的人選，也就是說，對賴清德威脅最大。

柯P有沒有幹過貪腐的事，留待法庭定奪，但檢方至今沒有有力證據，包括他收受政治獻金的流向等，卻是不爭的事實，以致檢方在起訴書要以「聊八卦」方式來進行人格謀殺，包括列出柯P自稱雍正，將自己當成皇帝等。其實自稱雍正跟貪腐有甚麼直接關係，檢方完全說不清究竟，可見其起訴證據非常薄弱。

如今國民黨一副置身事外、吃瓜看戲的心態，但以民進黨的黨性，清除了柯文哲後，難道不會對國民黨落手？外鬥外行，內鬥內行，台灣政治人物就是這麼一副德性。當然，如果台灣完全照搬美國一套，任何政治人物也不會有事。君不見，單是總統就職已可公然收取政治獻金，特朗普至今獲得1.5億美元捐款；至於支持他競選的金主，全部獲得一官半職，無人會說這是貪腐呀。