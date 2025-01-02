強詞有理：暴走模式

有外媒形容中國軍工開啟了「暴走」模式，一點也不誇張。兩款第六代戰機、一款空警3000預警機、全球首艘搭載電磁彈射的076兩棲攻擊巨艦、全球首架反隱身無人預警機「神雕」……中國一口氣亮相多種領先世界的神秘武器，既展示了實力，也展現了自信。之前珠海航展率先亮出大批先進武器，包括紅旗19防空導彈、運油20空中加油機，以及各種機器狗、機器狼等等，令人驚嘆「中國有多強」，加上最近幾天接力上場的眾多重器，這不就是「暴走」模式嗎？

大家別小瞧「神雕」，這是全球最大的無人機，專門用來對付隱形戰機，性能遠超美國各款預警機，可以在二萬公尺以上高空俯瞰，探測半徑超過500公里，所有隱形戰機在其面前都無所遁形。也就是說，神雕在幾百公里外就可以鎖定敵方的隱形戰機，大幅度提升解放軍的戰略防禦縱深。難怪老美驚呼，中國研製這款雙機身無人預警機，「對鞏固西太平洋控制權的目標很強烈」。

是的，過去制空權和制海權全在美軍手裏，在西太平洋如入無人之境，解放軍往往只能望洋興嘆；但今天已經不同了，中美軍事實力此長彼消，所有規則都將改寫，美軍再也無法自出自入。中國軍工從遠遠落後到遙遙領先，步伐既大且快，老美絕對始料不及。他們本以為自己的五代機領先全球，其他國家望塵莫及，即使叫停六代機研發計劃，也可以高枕無憂。殊不知中國不僅迅速推出五代機，如今連六代機也亮相了，還有其他各種顛覆全球認知的神秘武器，老美不焦慮才怪。

理論上美國當然可以追趕，畢竟爛船還有三斤釘，其六代機計劃已經提出好多年，具有一定的技術基礎。問題是，美國製造業早已空心化，軍工實力今非昔比，即使勉強推出六代機，成本也必定非常昂貴，產能更是遠遠比不上中國。正所謂，風水輪流轉，當年美國以軍備競賽拖垮蘇聯，今天恰恰相反，如果美國硬要跟中國進行軍備競賽，被拖垮的恐怕是自己。

歸根究柢，軍事工業的發展，離不開強大的製造能力和研發能力。中國製造業實力遙遙領先，產值佔全球近三分之一，幾乎比美國多一倍。在這種情況下，試問美國如何跟中國比拼？根據過去的經驗，一旦中國在某方面領先了，就會愈跑愈遠，其他國家只能食塵。