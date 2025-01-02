龍吟虎嘯：能人太多就會生亂

最近變天的敍利亞，可說是中東地區最動盪、最混亂的國家，它的現狀、未來無人看得懂，因為敍利亞歷史太悠久，致亂因素實在太多，社會穩定、團結整合的因素，卻似有若無。

非常有趣的是，1958年2月1日，在這麼混亂的歷史傳統和局勢下，敍利亞與埃及竟然合併，成立「阿拉伯聯合共和國」。在簽字儀式後，當時的敍利亞總統古瓦里對埃及總統納賽爾說：「我一下子感覺輕鬆了，你將發現敍利亞是一個難以治理的國家。這裏，50%的敍利亞人認為自己是領袖，25%的人認為自己是先知，至少10%的人認為自己是真主阿拉。」納賽爾聞後幽了一默：「唉，你怎麼不早說呢？」

其實，納賽爾當然了解敍利亞，他在敍利亞一個勁兒投懷送抱時，向他們提出了「非常苛刻的條件」——敍利亞合併，要解散政府、政黨，敍利亞軍隊要接受埃及指揮。也即合併過來的敍利亞，絕不能再有那麼多的領袖、先知、聖賢……一個國家能人太多了，自以為「真命天子」的人太多了，先知先覺的人太多了，那就容易生亂呀！

敍利亞是古國，有4,000年的文明史，記載着赫梯、亞述、巴比倫、埃及、波斯、馬其頓、羅馬等古代帝國「在這裏駐足」。公元7世紀，這裏成為伊斯蘭文明的中心，法蒂瑪王朝、塞爾柱帝國、阿尤布王朝、蒙古帝國、馬木留克王朝「都涉足大馬士革」。

進入當代，一戰結束後，法國獲得敍利亞，把黎巴嫩從敍利亞分離出去，以便在黎巴嫩建立一個基督教國家。二戰後，美國和蘇聯插手中東事務。1946年至1970年間，敍利亞發生了10次政變，也有說21次的，是中東地區政變最多的國家。法國曾在敍利亞實施分而治之，劃分6個自治行政區，美英和蘇俄都在敍國扶植自己的代理人。最多的時候，敍國境內的反政府武裝有1,500多支。今天阿薩德政府被推翻，沙姆解放組織上台，實在不算甚麼，只是無數內鬥與分裂的一環。