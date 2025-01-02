截兩內地漁船 檢私煙逾億元

船員慌張惹疑 共藏2500萬支 前日凌晨，香港海關根據情報，在西環及數碼港對開海面，截查兩艘可疑漁船。關員經搜查後，在該兩艘船的船艙內，分別檢獲約1,000萬支及1,500萬支懷疑私煙，估計市值約1.14億元。行動中，海關拘捕6名內地船員，他們已被落案並於明日提堂。海關指出，不法分子改用不起眼的漁船犯案，又把私煙收藏在不同位置，除物盡其用亦增加搜查難度。由於農曆新年將至，不排除走私集團囤積私煙以供應本地市場。

料囤積新春應市 香港海關於大除夕凌晨，在香港西南海域搗破兩宗海路走私香煙案。關員在海域巡邏期間，發現兩艘內地漁船駛入香港水域，由於當時已屆凌晨時分，現場能見度低，關員於是採取行動，分別在數碼港及西環對開海面，截停該兩艘漁船調查。當時兩艘船上的船員均報稱無貨物需要報關，惟各人表現慌張，遂引起關員懷疑，於是作出進一步搜查。

海關在兩艘船上的甲板、船頭船尾貨艙及船底，分別搜出大批紙箱，紙箱內裝載大量懷疑未完稅香煙，關員隨即拘捕兩艘船上共6名內地男船員（35至41歲），並把漁船押送返回海關船隊基地調查。經初步統計，海關在兩艘船上分別搜出約1,500萬支及1,000萬支懷疑私煙，市值共1.14億元，應課稅值約8,400萬元。案件仍在調查，將深入追查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。

放漁具偽裝掩飾 海關指出，今次走私集團放棄使用傳統貨船或快艇，改以不起眼的漁船犯案，船上更有捕魚工具偽裝掩飾；不法分子又把私煙收藏在不同位置，除物盡其用之外亦增加搜查難度。農曆新年將至，不排除走私集團囤積私煙以供應本地市場。

海關強調，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。