醫健：老有所醫：同一種病用不同藥─談談中醫的「辨證論治」

一位媽媽帶着兒子來看病，兩人同樣是患了感冒，兩個都有微燒、頭痛、鼻塞、流涕。一輪常規判斷後，我開出了兩張不同的處方，我給媽媽開出的主方是「杏蘇散」，給兒子開出的主方則是「銀翹散」。

女病人看一看方箋，好奇問：「我們兩人同樣是感冒，症狀也差不多，為甚麼所用的藥物分別那麼大？」她嘖嘖稱奇。

年齡症狀體質有異 我解釋：「中醫有一個特點，亦是中醫學的精髓所在，叫做辨證論治——雖然患染同一種病，但不同的人在年齡、症狀和體質上也有差異，所用的方藥也會不同。當我們收集到病人的所有資料後，會得出一個『證』，我們就依據這個『證』為病人開藥。如果跳離了辨證論治，就等於偏離主幹道，治療效果亦大打折扣甚至無效‥‥‥」

女病人好像突然醒悟甚麼似的：「哦，我明了，體質不同的人感冒時亦會有不同表現；例如我感冒很少喉痛和咳，但我老公感冒就咳嗽連連‥‥‥」

「這個‥‥‥」我笑。

「醫師，最近你有沒有看一段關於一項中藥治療中風的研究，好像刊登於甚麼《柳葉刀》雜誌的？」女病人問。

「當然知，因為在行內頗轟動，亦引來不少無知之徒乘機抨擊我們‥‥‥」我說。

「你估，做這個研究的醫生們，是否沒有做好辨證論治的工夫呢？所以才會得出差強人意的結果‥‥‥如果是，這對中醫中藥也不太公平吧！」她說。

「由始至終只用一隻中成藥作治療，若沒有隨證加減，也真會存在偏差。」我說。

「怪不得你常常叫我不要盲目買中成藥服用‥‥‥還是找醫師進行『度身訂造』好啲！」她應和。

「在沒有醫師的辨證底下，中成藥只可解決一小部分人的問題，不能解決大部分人的問題‥‥‥」

記得我第一年學中醫時，香港剛剛發表了一項研究，指病人在做手術前吃了中藥會引起出血不止，因此建議手術前禁吃中藥。但我在廣州中醫院實習時，就常常見到老師們安排體弱的病人先接受一個月中藥療養才做手術，隨後的手術效果良好，亦沒有研究報告所指的情況出現。這引起我的好奇和追蹤分析，最終結論是：原來香港的這個研究，是由一位對中醫藥缺乏認識的西醫進行的；在有「缺陷」的基礎上進行的研究，結果肯定不會真確。

註冊中醫師陳靜茹

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