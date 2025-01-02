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狂徒縱火燒公園雜物房

消防員趕至救援。（趙瑞麟攝） 消防員趕至救援。（趙瑞麟攝）
消防員趕至救援。（趙瑞麟攝）
【本報訊】昨日上午11時許，美孚荔灣道1號荔枝角公園近嶺南之風一個雜物房突然起火冒煙，清潔工人赫見發生火警，慌忙報案求助。
消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，約16分鐘後把火勢救熄，事件中無人受傷。消防經初步調查後，相信起火原因有可疑，遂把案件轉交執法部門列作「縱火」跟進。
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