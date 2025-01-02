無情烈燄毀流浪狗場 組織籌二手物資救亡

【本報訊】本周一（2024年12月30日）深夜，屯門藍田屯子圍一個流浪狗場發生大火，場地付之一炬，收留的40多隻狗狗流離失所，幸有不同動物組織施以援手，捐助重建狗場費用及提供狗糧應急。其中有動物組織表示，該狗場收容流浪狗已接近30年，因長期缺乏人手及資源，場地設施殘舊，不幸二手雪櫃短路引致火警。而場內40多隻唐狗均於大火中死裏逃生，僅有數隻有輕微皮外傷，已由該組織獸醫中心醫治。

該組織續指出，狗場現時暫無電力供應，需一至兩星期安排重新接駁，而食水供應則暫時沒有問題，組織已向狗場捐助乾糧及罐頭以解燃眉之急，並已訂製12個全新帳篷重新搭建狗場。現階段需清除火場內雜物及泥頭，並於地面重鋪英泥沙及搭建上蓋，加上重駁電線，估計場地重建需時一個多月，組織會全數負責有關費用。

急須毛巾被鋪雪櫃等 此外，狗場內狗隻大多年紀老邁，健康狀況欠佳，有見及此，組織呼籲市民向狗場捐贈二手物資，包括毛巾、被鋪、禦寒用品、瑜伽墊、電飯煲、雪櫃、洗衣機、床單、儲物鐵櫃、餐桌椅子及餵食器皿等等，讓逾40隻狗狗可以安然度過寒冬。另外，有動物組織向狗場捐贈20包狗糧應急，呼籲有心人能夠守望相助，協助重建狗場。

事發於上月30日深夜11時許，位於青山公路藍地段屯子圍的流浪狗場冒煙起火，消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，並在狗場內救出數隻狗狗，其餘狗隻則於火警期間受驚四散逃生，幸事件中沒有狗隻死亡。