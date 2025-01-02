東呼即應：單車泊位變伏位 隨時血本無歸

逾時可沒收 東呼即應籲提防小偷 愈來愈多人以單車代步，惟泊車問題一直困擾單車友。街道「違泊」情況嚴重同時，即使是合法的單車泊車處，也存在不少單車友未必知道的「伏位」。有居於屯門的觀眾向《東呼即應》反映，他短暫離港數天，惟回港後發現單車已被地政處清走並充公。原來根據法例，即使是把單車置於合法停泊處，單車也不可停泊超過24小時。換言之非每天騎單車人士，隨時「第日就唔見咗部車」。有區議員提到不同政府部門對「違泊單車」有不同處理手法。有單車教練直指單車泊車「伏位」處處，除了可能被充公，更有可能成為賊人目標。

居於屯門30多年的佘先生指，一直以來都將單車泊在屯青里公共泊位。豈料他於去年12月8日離港旅遊，於13日回港後就發現兩輛單車不見了，有其他街坊的單車同樣不翼而飛，他們向執法部門求助，才得知屯門地政處曾清場「洗太平地」。

貼清場通告 車主指睇唔到 佘續說，地政處過去亦會定期清理單車，並會提前兩周向在場單車張貼通告，但他質疑當局在這次清場行動中並沒有張貼通告。他向地政處職員查詢及追問通告貼在哪裏，對方僅指「貼咗就得」、「你睇唔到係你問題」。佘先生深感不滿「你有通告，都要畀人睇到，我哋冇人睇到。」

當局回應《東呼即應》查詢時指，屯門民政事務處與運輸署、執法部門、屯門地政處以及食物環境衞生署於去年12月13日進行聯合清理活動，其中運輸署於去年11月26日發出交通通告，並上載至該署的網頁，執法部門亦於去年11月27日在泊車處張貼出上述交通通告，屯門地政處則於去年12月11日在每一輛仍然留在行動範圍內的單車上張貼通知。

根據（第374C章）《道路交通（泊車）規例》，任何人在泊車處連續停泊超過24小時即屬犯罪。不過，屯門區區議員甘文鋒指出，不同部門有不同處理手法，如果事件發生於公共屋邨，則由房屋署管理，居民付錢就可取回自己的單車，但如果在其他公眾地方違泊單車，分區地政處沒收後應該會充公。而市民暫時沒有任何途徑得知何時或者如何去買回自己的單車，直到地政總署充公了大約1,000至2,000輛單車時，就會由特別職務組交給政府物流服務署統籌，由一些公司報價，當公司中標就可以自由買賣那些單車，所以不是逐輛單車公開拍賣。

地政總署向《東呼即應》證實，根據《土地（雜項條文）條例》，被接管的任何財產即成為政府財產，地政處不會將已被接管的單車退回原主，一般而言被充公的單車會由政府物流服務署拍賣，所得收益會撥歸政府。

泊街屢遇竊 教練斥少執法 國際單車聯會三級教練馬嘉樑則指出，泊車「伏位」處處，除了可能被充公，更有可能成為賊人目標。他指多數是用於代步、較為便宜的單車才選擇在公共位置停泊，只因單車失竊情況十分常見。因為單車不記名，亦都有些價值不菲的單車會被拆散放售，同時執法部門的執法力度也不大，所以停泊在外的單車常常成為賊人目標。

綜合目前單車徑、道路使用、停泊處的情況，馬嘉樑認為，香港對單車友善程度以10分為滿分的話，只會給5分，他舉例指上水連接屯門的單車徑，是「斷開一截截」，路面亦凹凸不平，另外時常出現行人佔路，公路而言大多數駕駛者對單車使用者亦都不太友善，經常發生意外及有衝突。他認為事件源於教育不足，不論是單車使用者還是駕駛者，都應該要學會如何在公路上共存。

多輛單車違例泊在大樹旁，部分被推跌落地。 東呼即應爆料熱線