麥當勞50周年請搭主題小輪 碼頭開生日P

船中布置有「50 Years of Love」和麥當勞人物小彩旗。

【本報訊】為慶祝香港麥當勞成立50周年，香港麥當勞破天荒帶來期間限定的麥當勞主題天星小輪，更向全港市民呈上免費乘搭來往中環及尖沙咀天星小輪的優惠，作為50周年活動頭炮。麥當勞管理團隊及一眾麥當勞樂園人物昨日更驚喜現身尖沙咀碼頭，向市民送上新年祝福及大派50周年紀念禮物，答謝顧客過去50年來的鼎力支持。

香港麥當勞除了帶來期間限定麥當勞主題天星小輪外，還將尖沙咀及中環碼頭布置成「生日派對」，於碼頭內放置麥當勞樂園人物主題裝飾，包括主題海報、旗海、打卡紙牌等。管理團隊又聯同一眾麥當勞樂園人物，驚喜現身派發50周年紀念小禮物，令現場洋溢生日慶祝氣氛。

免費來往中環尖沙咀 香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「為感謝顧客50年來的支持，香港麥當勞於1月1日元旦日起舉辦一連串慶祝活動，希望透過不同形式連繫社區，傳遞品牌最重視的快樂文化。」麥當勞請全港市民全日免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，讓市民有機會登上麥當勞主題小輪打卡留念，以創新手法為港人創造更多開心時刻。

麥當勞叔叔長櫈再現 昨日起，麥當勞50周年主題天星小輪將每日行駛來往尖沙咀至中環航線。主題天星小輪設計靈感源自1976年第一間九龍區麥當勞餐廳開幕時，巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面。整艘小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，色彩繽紛，非常吸睛、船頂亦印上「50 Years of Love」標語和掛上麥當勞旗幟；船內則重現香港麥當勞1976年巨無霸橫渡維港舊相片、50周年主題海報及旗海裝飾外，更於上層座位設置滿載港人童年回憶的麥當勞叔叔長櫈，讓大家恍如乘搭穿梭機回到過去，在一眾麥當勞樂園人物的陪伴下回味香港麥當勞多年來創造的難忘回憶。