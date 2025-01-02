捷運女童險墮軌 議員接納解決方案

【本報訊】香港國際機場旅客捷運系統2023年底發生意外，一名女童懷疑上車時誤踏列車與月台間罅隙幾乎墮軌，本報去年10月初獨家踢爆事件後，機管局一度回應稱「從片段的畫面未能肯定小童的部分身體曾掉進列車與月台間空隙。」後按政府要求提交報告，該局上月23日公布的調查報告承認，一名年幼乘客意外踏進列車與月台之間的空隙，及未按規定向機電署通報。關注事件的議員張欣宇周二（12月31日）往機場事發月台，聽取了機管局介紹已採取和未來會做的改善措施，認為該局提出的解決方案令人信服。

張欣宇在社交平台發文透露，與機管局機場運行執行總監姚兆聰一起在現場重構事件的事發經過，以及當時的處理過程，並聽取機管局介紹已經採取和未來會做的改善措施。他認為，機管局的調查報告全面和細緻，沒有迴避存在的問題，提出的解決方案也令人信服。他又提到，一絲不苟地去履行監督，雖然有時會顯得不近人情，但強調並非要讓相關機構或部門難堪尷尬，而是希望事情精益求精、變得更好。

機場旅客捷運系統2023年11月發生意外，一名女童懷疑上車時誤墮月台與列車間的空隙，僅用雙手按着車廂地板，隨後由其他乘客救起，惟機管局於事發當日未按規定向機電署通報。本報去年10月初獨家踢爆事件後，即使有事發閉路電視片段為證，機管局當時一度回應「現時曝光片段顯示可能有小童曾於進入車廂時跌倒，但從片段畫面未能肯定小童的部分身體曾掉進列車與月台間空隙。」

月台天眼工程料3月完成 意外引起關注後，機電署要求機管局一個月內交報告。機管局上月23日公布報告撮要，終承認當時在一號客運大樓海天中轉大樓線「空海中轉」月台，一名女童意外踏進列車與月台之間的空隙，部分身體曾在空隙中，並由其他人士立即從空隙拉起。機管局又指，已提出一系列改善措施，包括提醒前線人員必須妥善紀錄與乘客安全有關的事故等，並更新相關程序手冊、加強培訓，並正調整及改善月台閉路電視設置，以涵蓋更多角度監察一號客運大樓「空海中轉」月台的情況，料工程於今年3月完成。