國產C919滬港線首航 水門禮迎接

【本報訊】由國家自主研發的C919大型客機，昨日起執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的商業航班，是C919在內地以外的首條航線。飛往上海的首航班機昨早出發，C919客機將每日定期來往上海虹橋及香港一次，有昨日特地選乘該航班的內地旅客表示，機票一票難求，需要提早兩個月預訂，認為此航班是中國航空發展的里程碑。昨日首航旅客獲提供蛋糕，並獲送贈首航紀念品。

乘客獲贈紀念品 C919昨以特別版機身塗裝亮相，早上10時44分飛抵香港，航程大約2小時23分，機場舉行水門禮迎接。東航股份公司安全總監趙清則表示，C919現時已有多條飛往不同中國內地主要城市的航線，包括上海、廣州、西安等地，累積乘客已超過90多萬，今次C919將投入飛往香港上海的航線，有助讓香港市民近距離感受國產飛機。

負責執飛上海至香港航班的機長尚峰表示，香港國際機場剛啟用的三跑系統運行非常平穩，相信C919在香港的運行會持續平穩安全運作下去。他很高興服務有關航線，希望公眾有更多機會體驗優秀和先進的國產飛機。運輸及物流局局長陳美寶昨亦出席了儀式，稱很開心香港能成為首個內地以外定期執飛的地點，為香港航空事業打開新篇章，發揮「引進來、走出去」的優勢。