特朗普即將上場 港出口業雪上霜

6年中美貿戰角力 總額跌24%唔見850億 隨着2025年拉開序幕，美國候任總統特朗普將於本月20日回歸白宮，中美貿易戰再度升溫的憂慮逼近。政商界均關注「特朗普2.0」對本港經濟的衝擊，立法會一份研究資料顯示，自2018年中美貿易戰打響後，本港出口至美國的金額便輾轉下跌，由2018年的3,570億元降至2023年的2,720億元，跌幅達24%；研究更發現，香港對外出口並不限於美國，佔全球出口份額的比例，亦於過去6年從2.9%下降至2.4%；在全球出口地的排名，亦由第8位滑落至第10位。

立法會秘書處資料研究組的數據顯示，自1985年至2019年30多年間，美國一直是香港的第二大貿易夥伴，僅次於內地。然而，在2018年至2023年之間，香港對美國的出口總額由3,570億元降至2,720億元；而美國佔香港整體出口市場的份額亦由8.6%降至6.5%。

若以貿易區計算，美國為香港第4大出口市場，落後於內地的55.5%、東盟的7.9%和歐盟的6.6%。與此同時，香港從美國進口貨品的總額，由2018年2,310億元的歷史高位，急跌13%至2023年的2,000億元；截至2023年，美國僅佔香港進口貨品總額的4.3%，低於2018年的4.9%。若按個別經濟體計算，美國是香港的第6大進口供應地，佔4.3%，落後於內地 （43.5%）、 台灣（11.3%）、新加坡（7.1%）、南韓（4.8%）和日本（4.8%）。

港製造商積極轉移陣地 地緣政治局勢緊張加劇下，不少香港製造商近年積極轉移到其他地區，開拓新的生產基地和市場，故內地、東盟和中東市場對香港的重要性在過去6年不斷增強。

研究又指，美國在本港的貿易排名自2020年起滑落至第3位，主因有二，包括自2018年1月起，最近兩任美國總統針對內地進口貨品徵收一系列關稅；有美國經濟智庫估算，約62%內地輸往美國的出口商品被徵收平均16%的關稅。另一原因，是美國自2020年11月起，要求所有香港出口至美國的產品，必須標示原產地為中國而非香港，從而對香港的產品徵收額外關稅。

受到地緣政治局勢緊張加劇、美國貿易保護主義和針對內地進口的關稅政策等影響，香港的全球出口份額於過去6年，從2.9%下降至2.4%；在全球出口地的排名，亦由第8位滑落至第10位。

向中東東盟開拓新合作 本港商界憂慮「特朗普2.0」會進一步打擊本港出口，港府早前雖帶同經貿團赴中東、東盟地區，圖開拓新夥伴，從立法會的研究數據來看，本港對東盟等地區的出口確有上升之勢。