今起降溫 後日低見15℃

【本報訊】一股清勁的偏東氣流繼續影響本港，元旦日氣溫略涼，天文台錄得最高氣溫19.1℃。本港最暖的元旦日要數到1956年，當年錄得25.6℃，為1884年有紀錄以來最暖。史上最凍的元旦日，則要返回130多年前的1888年，當年只有6℃。另外，最新9日天氣預測顯示，本港今日起氣溫開始下降，由最低17℃降至周六（4日）15℃。

周末日夜溫差大 天文台的最新預測顯示，季候風在周末至下周影響本港，周六本港最低氣溫只有15℃，而下周四及五（9日及10日）更會跌至14℃。天文台指，一道廣闊雲帶會覆蓋沿岸地區及南海北部，預料一股乾燥的東北季候風會在明日抵達華南沿岸，不過，受季候風持續影響，周末至下周中期日夜溫差頗大。

昨為元旦，天文台紀錄顯示，本港自1997年後有兩個元旦日曾錄得最低的「個位數」氣溫，分別為2005年的6.4℃及2021年的8.6℃；自1884年有紀錄以來，則有最少12個元旦日的最低氣溫是「個位數」。而自1997年後則有多達10個元旦日最低氣溫達「2字頭」，其中最高溫為1998年的24.9℃。