政策失焦基層失望 消除跨代貧窮齋講

10項指標8「肥佬」 劏房童飢腸瑟縮離譜 新年伊始，惟本港跨代貧窮問題難解決，貧窮兒童超過21萬。有組織昨日發表新一份兒童權利專員報告，政府扶貧表現繼續不合格，只有26分。10項指標中8項「肥佬」，當中兩項包括內地母親來港團聚及歧視問題更加「捧蛋」。組織指除了簡約公屋及改善一些福利措施外，新政府施政似乎在處理貧窮、貧富差距、醫療及社會福利等社會挑戰，未見太大進展。組織建議當局創造10萬個適合基層的就業機會；改善在職家庭津貼計劃及增加金額；向中小學貧困學生提供免費早餐或午餐，以及設立兒童中央資料庫等，針對消除跨代貧窮問題。

家庭團聚難 新移民受白眼 香港社區組織協會公布民間兒童權利專員報告，兒童大使就政府過去一年在房屋、教育、社福、醫療、貧富懸殊、疏忽照顧兒童等10項政策及議題評分，以每項10分為滿分、總分為100分計算，去年總分26分。其中，房屋政策及疏忽照顧兒童最高分，只是僅僅5分合格，而立法保障新移民免受歧視及內地母親來港團聚只有0分。

房屋問題是兒童大使最關切的議題，估計若以全港平均住戶人數2.8人計算，本港居於劏房人數逾26萬人，情況嚴重。惟當局卻未有增建公屋，只縮短公屋興建期、輪候平均年期長，違反3年上樓承諾；有兒童蝸居板房7年仍未獲安置。組織建議為租住籠屋、板房及劏房等不適切居所的居民提供租金津貼及提供臨時房屋，以及增建公屋及加快興建公屋、放寬分配公屋條件，為正在輪候公屋的兒童家庭提供恒常租金津貼、設立劏房津貼及增加過渡性住屋、暫准容忍工廈劏房及資助工廈轉社會房屋。

組織又批評，禁止因新移民身份而歧視的立法保障無跟進，反映現屆政府在2023年着眼經濟恢復，卻忽略透過政策、立法或服務全面改善兒童貧窮問題，具體工作進展緩慢，未能追上社會需要步伐，即使繼續推出的第二屆「共創明TEEN計劃」，受惠人數仍極少，相對20多萬貧窮兒童而言實在杯水車薪，可見消除跨代貧窮遙遙無期。

共創明Teen名額少 杯水車薪 組織指，政府的扶貧政策力度不足，有不少貧窮兒童不得溫飽，更要蝸居籠屋板房劏房、工廈、豬欄等惡劣環境。基層家庭失業、開工不足等狀況令貧窮問題加劇，而生活在貧窮家庭中兒童乃是最脆弱的群體，新一年來臨，但貧窮兒童卻要勒緊褲頭苦過年，可見港府維護兒童權利不力。