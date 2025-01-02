兩男兩女「元旦B」搶閘出生

【本報訊】踏入2025年，公立醫院有4名「元旦BB」搶閘出世，包括兩男兩女。首名男嬰於昨日零時07分在威爾斯醫院出世；第二名元旦男嬰於凌晨零時12分在瑪嘉烈醫院出生，其父親姓龍，男B正好趕及龍年尾班車出生，具雙重意義，但父母沒有望子成「龍」，只希望他身體健康、聰明伶俐、快樂成長。

在瑪嘉烈醫院出世的男嬰，是龍氏夫婦的第一胎，龍太透露，預產期原為2024年12月23日，醫生安排催生後一段時間仍未能生產，最終為安全起見開刀，對兒子成為元旦BB感到驚喜及開心，又希望兒子健康快樂成長，讓他自由發展，喜歡甚麼便學甚麼，不會給予太大壓力。

龍氏夫婦誕長子 搭龍年尾班車 龍先生表示，暫時為兒子改英文名Jason，寓意他溫柔、健康、有才華，亦希望兒子健康快樂成長、聰明伶俐。兩人亦計劃將政府的新生嬰兒津貼用作資助教學基金。最後，龍先生亦感謝太太懷胎10月，臨盆時又要承受痛楚，最終進手術室誕下兒子。

醫院管理局公布，今年首名搶閘出世嬰兒為一名男嬰，於凌晨零時07分在威爾斯親王醫院出生，重3.375公斤，母子平安。緊隨是凌晨零時12分於瑪嘉烈醫院出世，重3.56公斤的男嬰，之後是於凌晨1時17分於瑪嘉烈醫院出世，重3.37公斤的女嬰，以及於凌晨1時59分於威爾斯親王醫院出世，重2.84公斤的女嬰。