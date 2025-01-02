除夕逾15萬人入境 內地旅客佔近8成

40萬人賞煙花讚好 延長通關助疏導 聖誕至元旦長假期結束，入境事務處處長郭俊峯昨表示，過去兩周出入境人次實際達至1,146萬，雖較早前預測自上月21日至昨日會有1,307萬人次出入境少，但人流符合預期。除夕夜在維港上演的跨年倒數煙花匯演，吸引逾40萬人次觀賞，當局統計顯示，當晚有15.6萬旅客訪港，當中有12萬是內地旅客，佔總入境旅客77%，不少旅客即晚已返回內地，今年本港與內地採取延長通關等措施，加上交通配套支援，有助疏導跨境人潮。

檢視需求考慮延長服務 郭俊峯昨日表示，由昨日元旦日凌晨至早上6時半期間，約有2.5萬內地訪客人次經各陸路邊境管制站出境，當中經深圳灣口岸、落馬洲口岸及羅湖口岸出境的內地旅客分別為6,784人次、8,946人次及7,722人次，入境處已額外調派300名人員協助疏導人流，並與內地出入境管理局相互協調。他又稱，夜間所有陸路口岸運作非常暢順，旅客一般只需等待數分鐘即可通關；未來會檢視通關需求，考慮是否需要延長口岸服務時間。

交通安排方面，因應除夕夜在維多利亞港上演的跨年倒數煙花匯演，吸引了逾40萬人次觀賞，當局實施特別通關安排，包括羅湖口岸清關服務延長至元旦日凌晨2時，以及深圳灣口岸的旅客及客車清關服務通宵運作。而短途跨境巴士服務和接駁口岸的特別通宵巴士線亦同樣有加強服務，運作大致暢順，有效疏導跨境人潮。

港粵直通巴士協會副理事長張劍平表示，昨日凌晨曾到灣仔上車點實地了解，旅客由灣仔海傍到修頓球場的上車點，大約需時40分鐘，人流於凌晨1時左右開始增多，公司需連續開出多班車往深圳灣口岸，但煙花匯演後疏散秩序良好，深圳灣口岸凌晨沒有出現擠塞。

聘直通巴司機應付需求 張劍平又指，受惠於當局放寬輸入勞工政策，公司聘請了內地司機駕駛直通巴士來往中港兩地，有助加派人手應付元旦日凌晨的需求。他又指出，內地旅客多數有預購車票，以灣仔的直通巴士為例，預購元旦凌晨的車票額滿後，公司有再加開班次，而深圳灣口岸凌晨也沒有出現擠塞，但相信若東鐵綫有延長服務時間，能幫助疏導過關人流。