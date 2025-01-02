元朗公眾加氫站落成 料年初啟用

【本報訊】環境及生態局去年中發表《香港氫能發展策略》，當局成立的相關工作小組亦已原則上同意18個氫能源試驗項目申請，機電工程署會為各項試驗項目提供技術及安全支援等事宜。機電署署長潘國英透露，本港位於元朗凹頭的首座公眾加氫站已落成，料今年初啟用，而食環署3輛氫能洗街車亦將於同一時間在新界北投入服務。另外，署方亦正為九龍區及港島區各物色一個油站或石油氣站，目標在2027年或之前改建成加氫站。

九龍港島物色油站改建 潘國英指出，目前氫燃料價格偏高，難作大規模推廣，政府亦暫未有計劃廣泛應用氫能車輛，而是透過試驗項目，預先掌握有關技術及訓練人才。隨着有關技術普及，氫燃料的價格預計會於十多年後大幅下降，與石化燃料相若。

人手方面，潘指出，燃料供應商有為業界及署方人員提供培訓，而署方亦與職業訓練局及內地生產商合作，將推出機電及汽車訓練課程。

另外，機電署於2022年就圍封強檢收集超過1.7萬名市民個人資料早前外洩，潘解釋，署方已執行私隱署建議，盡早刪除不會再使用的資料，同時加強規管處理資料。另外，署方亦自行開發用於收集敏感資料的新系統，避免使用外判平台，目前效果不錯，且成本不高，或考慮會推廣至其他政府部門。