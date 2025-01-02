北上養老擬推援助醫保 門診住院年上限共逾4萬元

【本報訊】本港勞動人手不足，政府近年不斷向外吸納人才及勞動力，勞工及福利局局長孫玉菡昨日總結了去年的相關措施，透露截至2024年12月31日，「補充勞工優化計劃」獲批輸入勞工的申請超過了6,000宗，涉及約4.3萬名勞工。至於港人北上養老的計劃，政府擬向參加者推出援助醫保的計劃，合資格者每人每年門診費用上限為人民幣一萬元（約1.06萬港元）及住院費用上限人民幣3萬元（約3.19萬港元）。

迄輸入4.3萬名外勞 孫玉菡昨在社交平台發文，指「補充勞工優化計劃」自2023年9月4日推出，迄今已輸入約4.3萬名勞工，既為本港經濟注入勞動力，亦紓緩了港人工作壓力。

至於港人北上養老，去年當局增加了「廣東院舍照顧服務計劃」的安老院至11家，相關院舍分布於深圳、廣州、佛山、中山和肇慶，截至2024年12月20日，共有310名香港長者參加「計劃」。

孫玉菡續稱，「廣東院舍照顧服務計劃」除可給長者們多樣化的選擇外，亦能住得闊落一點、舒適一點。他透露，當局擬在醫療方面作新嘗試，從福利角度出發，分擔長者在醫保下須自行支付的醫療費用，上限為每人每年門診費用人民幣一萬元及住院費用人民幣3萬元，該局正制訂細節。