撼工程車尾 青沙公路的士5人傷

【本報訊】元旦日本港接連發生多宗交通意外，其中同樣在凌晨時分，一輛載客的士在青沙公路行駛期間懷疑失控，撼撞一輛正進行道路工程的工程車，兩車分別車頭及車尾防撞架損毀。中年的士司機及車上一家四口同告受傷，幸俱清醒且傷勢輕微，5人同需由救護車送院治理，至於意外原因及經過有待進一步調查。

工程車防撞架扭曲 昨日凌晨1時許，一輛載客的士沿青沙公路中線往葵涌方向行駛，當駛至近葵涌8號貨櫃碼頭對開，據了解當時中線路面擺放了不少雪糕筒，並且有一輛黃色箭嘴工程車停於路中，提示駛至的駕駛人士小心留意。豈料，該輛的士懷疑失控，「嘭」一聲猛撼該輛工程車車尾，而安裝於車尾的風琴式防撞架，則被撞至損毀扭曲，的士車頭同告嚴重毀爛並停在路中，現場工人赫見發生意外，慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，證實49歲的士司機，以及車上一家四口乘客，分別為51歲父親、50歲母親、21歲兒子和16歲女兒受傷，幸他們俱清醒且傷勢不算嚴重，經敷治包紮後，同需由救護車送院治理。由於工程車是「死車」，當時車上沒有司機和乘客，事後拖車到場把肇事的士拖走善後。警員一度封鎖現場，以便調查意外原因，受事故影響，現場往葵涌方向交通一度受阻。