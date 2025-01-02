慘烈車禍 2家庭共4年幼子女失去父親

【本報訊】元旦日凌晨發生於西九龍公路、造成多人死傷的慘烈車禍，慘死的30歲巴基斯坦籍私家車司機Ali，報住葵涌大隴街。據其胞妹Sara透露，Ali在巴基斯坦出生，但在香港長大，他們共有4兄弟姊妹，Ali排行第二，已婚並育有兩名年幼兒子，長子現讀幼稚園K1，次子則年約一歲。Ali靠揸車搵食，為家庭經濟支柱。

結伴外出迎新年變迎死神 Sara表示，出事私家車是其兄長所有，由於大除夕當日他不用上班，因此與朋友外出食飯慶祝，惟不清楚他們有否飲酒。意外發生後，嫂子接獲通知，隨即與家人趕至醫院了解，但等待良久仍未有消息，其後始驚悉兄長已在現場身亡。事後，他們一家正商量替兄長辦理後事，而Sara則表示不認識與兄長同車的朋友，只知道其中一人是鄰居的親戚。

至於另一死者是34歲的Faisal，其家人居於葵涌，他有4名弟妹，當中一弟仍在求學。Faisal已婚，與妻子育有兩名分別7個月大及兩歲年幼女兒，早前他與妻女及父母返巴基斯坦探親，至最近他獨自返港，由於家人較多而居所狹窄，因此前往油麻地新填地街友人的劏房暫住。據其友人透露，Faisal在地盤工作，大除夕晚下班後曾致電友人，指將會與其他朋友出街玩樂。其後，他與友人駕乘私家車擬到尖沙咀或油麻地食飯，詎料飛來橫禍慘死，與其同行的一名中學同學，亦不幸在車禍中身亡。