撥亂反正：理想主義的失敗驗證者

2025年跟讀者見面的首篇文章，竟是有關美國前總統卡特的死訊，不過他享年已100歲了，相信從老外角度看也算是笑喪。評論大多形容民主黨籍的卡特是個自由主義及理想主義者，提到他在任內促成中美建交，在卸任後亦一直對中國友好，希望藉對話與交往來改善中國的人權自由狀況，反對共和黨特朗普以至黨友拜登總統的多項強硬對華政策。

但眾所周知，首先提出與中國修好的，其實是信奉現實主義外交的共和黨人尼克遜，若尼氏沒有因「水門事件」而提早下台，中美可能在更早時間便正式建交。而中美修好也不是基於某個政黨或總統的個人喜好，或是甚麼人權自由等虛無理念，而是為了聯手對抗當時更大的共同敵人蘇聯，是以軍事威嚇與權力制裁為核心的現實主義的結果。

卡特也曾嘗試與蘇聯緩和關係，包括簽訂了第二階段的限制戰略核武條約。但隨着蘇聯於1979年揮軍入侵阿富汗，卡特政府亦只好將條約廢掉，並帶領多個美西方國家（也包括中國）杯葛翌年於莫斯科舉行的夏季奧運會。

除了對中蘇等共產主義國家，卡特在任時亦曾向中東、南美，以至非洲等地區的獨裁政權示好，促成敵對的埃及和以色列簽訂《大衞營協議》，承諾將巴拿馬運河歸還當地人民等，但大多數結果都未能換來長期的和平穩定或民主自由人權。

卡特部分過於一廂情願的自由和平主張，還往往會被旗下的國防部、外交部或中情局內的鷹派好戰分子阻撓扭曲，陽奉陰違，最終令美國的外交政策變得表裏不一，反覆無常，有時更因而弄巧反拙，帶來了更多戰爭與極權統治。有學者稱之為「卡特症候群」，某程度驗證了理想主義外交的失敗。