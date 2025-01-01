自成一家：中美需要新傳話人

美國前總統卡特在2024年年底逝世，引發全球多國悼念。對中東國家來說，卡特留下的最大外交遺產，是1978年推動埃及成為第一個與以色列媾和的阿拉伯國家，改寫了中東地緣政治。而他最為中國人銘記的功績，則是任內促成中美建交，成為中美關係的重要奠基人。

在眾多美國總統之中，啟動中美建交之路的是尼克遜，不過，尼克遜和之後的福特，在各自總統任內皆未能實現中美關係正常化。直至卡特上台，才促成中美正式建交，為中國改革開放帶來有利的國際環境。雖然後來卡特簽署批准美國國會通過的《台灣關係法》，但考慮到當時美國政壇熾熱的疑華氛圍，北京對卡特的評價仍然相當高，稱之為中國人民的老朋友。

卡特連任失敗後，積極投身各類國際衝突的調解，並且十多次訪華，擔當中美之間的交流大使。近年中美爆發貿易戰，卡特在2019年曾勸說時任美國總統特朗普客觀看待中國發展。雖然他的意見未獲接納，但在當年美國國內一片反華聲浪中，算是發出了一絲理性的聲音。

國家之間的往來，除了正式外交，有時候也會通過非官方代表進行溝通。這些傳話人一般是雙方都高度信任的人物，在緩和兩國緊張局勢可以起到關鍵作用。現代有名的例子是基辛格，他曾兩次秘密訪問北京，開啟中美關係的新篇章。

隨着卡特離世，中國在美國政壇的老朋友又少了一個。不少人認為美國富豪馬斯克立場「親華」，可以扮演第二個基辛格的角色，在中美之間牽線搭橋。不過，馬斯克對華態度的本質是以商人利益優先考慮，未必會真心推動中美改善關係。中美之間亟需要新的超級傳話人，充當兩國之間的橋樑。