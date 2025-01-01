冰鑑春秋：中國已成全球公敵？

奧地利《標準報》撰文分析，從西方的觀點看中國如何「從世界工廠變成全球公敵」，文中認為中國過去曾是西方的夥伴，如今卻成了嚴重的威脅。

20多年前，全球化的口號正引領世界，中國剛加入世界貿易組織，廉價的勞動力、相對穩定的結構和不斷增長的國內市場，提供了一個充滿吸引力的環境。對西方政客而言，將生產轉移到中國同時解決了兩個問題：企業不僅可以得到更便宜的採購價格，還能實現本國環保和民權運動要求實現清潔生活環境的願望。雙方可說是各取所需、一拍即合，共創20年的榮景。

但隨着中國在各方面的突飛猛進，不再只是賺取微薄利潤的廉價代工者時，事情開始出現反轉，西方國家愈來愈感受到中國人帶來的威脅。過去僅能仰賴西方鼻息的中國，開始在電動車、機械設備、機器人與基礎建設等多種行業和領域，非但迎頭趕上，甚至超過了西方的同行。當西方意識到自己領先的地位開始消失後，恐懼與排斥感也隨之到來。於是，只要一談到中國，西方就圍繞在「去風險」、「脫鈎」、「多極世界秩序」和「冷戰2.0」等對抗性名詞，甚至「第三次世界大戰」也開始不斷被人提及。本來被西方視為希望之地的世界工廠，忽然就轉換成令人擔憂的全球公敵。

站在中國人的角度看，其實中國不過就是實現了飛躍的成長進步罷了，但因為西方不能忍受自己的主導地位遭受挑戰，才會如此戒慎恐懼。換句話說，所謂的「中國威脅論」，其實並不是西方渲染的人權或是武裝衝突，問題的真正核心，還是在於西方長期以來「領主」的地位開始動搖，農奴不再甘於被壓榨利用所致。這種西方根深柢固的殖民霸權心態，才是真正的全球公敵！