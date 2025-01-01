筆下風雲：皇帝唔急太監急

港府連續三年財赤突破千億，開源節流冇計，減薪又揚言未是時候。另一邊廂，本港人口老化加劇，生育率下降，去年65歲以上人口佔總人口近兩成三，預計到2046年將升至三成六，勞動人口參與率則跌至只有五成一。一句到尾，香港正陷入入不敷支、勞動人口減少、老年人口增加的三大困境。

尤其長者兩元乘車優惠支出愈來愈大，已成庫房一大包袱。港大退休學者周永新、亦即曾在林鄭時期，為政府進行「全民退保」研究報告，勞心勞力卻被林鄭掃入垃圾堆的那位社福政策學者，最近提出改革兩元乘車優惠。建議對60至65歲以下長者設優惠上限，每月最多700元；65歲或以上長者的優惠安排不變，長遠應將優惠合資格年齡回復到65歲或以上。

有關建議沒有多大新意，有識之士早就明白，政府向60至65歲以下長者也提供兩元乘車優惠，庫房根本吃不消。有關計劃佔港府每年的經常開支，由5年前的0.2%增至上年度0.7%。上年度向各公共交通營辦商發還39.9億元，下個財政年度開支將增至60億元。當中一大原因，就是本港60歲人口群組快速增加。然而，不管多少有心人向港府建言，港府至今也是懶懶閒的模樣，堅稱無意取消計劃或改變現時受惠組群。學者再次將熱臉貼在冷屁股，皇帝唔急太監急。

眾所周知，忽然將受惠年齡組別由65歲降至60歲，是林鄭臨下台幹的好事。想當年，社會並無特別要求政府降低受惠年齡層，林鄭卻忽然大慷納稅人之慨，結果短短兩年已經形成財政黑洞。現屆政府仍擺出無意撥亂反正的態度，益發令即將受惠人士有所期待。要是有朝一日港府打倒昨日的我，反彈勢必更大。