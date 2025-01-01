強詞有理：日本兩頭擺

隨着特朗普2.0時代即將來臨，美國的盟友們無不惶恐不安，深怕被貪得無厭的狂人盯上而遭威脅勒索，隨時成為美國「第51州」，於是紛紛自謀出路。日本尤其顯得焦慮，經濟本已委靡不振，債務本已壓力山大，何堪再遭勒索。出路在哪裏？美國爸爸靠不住，當然只能求助於鄰居中國。這就是最近日方頻頻向中方伸出橄欖枝的真正原因，外相岩屋毅近日訪華時更與中方達成10項重要共識，決心推動兩國各種人文交流和合作。

有人說中日冰封的關係開始回暖，是耶？非耶？目前言之尚早，唯一可以肯定的是，在特朗普2.0威脅之下，亞洲各國必將進一步靠近中國，包括日本和南韓這些美國的附庸，甚至印度最近也不斷向中方釋放善意。只有菲律賓小馬可斯政府傻傻分不清楚，至今仍然妄圖依恃美國與中國作對。

在美國拜登政府任期內，日本緊跟其遏華政策，無論是晶片封鎖禁運，還是在台海和南海問題上，日本都比任何國家更激進、更囂張。前首相安倍晉三甚至公然叫囂「台灣有事即日本有事」，擺出一副隨時出兵台灣的架勢，比美國主子更狂妄。而現在呢？按照岩屋毅的說法，中國是日本無法搬走的鄰居，日本會努力平衡日美與日中關係；他並稱不喜歡「台灣有事即日本有事」的說法。岩屋毅也許言不由衷，但起碼不像其前任們那麼高調，畢竟現在的日本已不具備向中國叫板的實力。

自從當年在美國威逼之下簽署《廣場協議》，日本經濟便陷入「迷失的30年」，至今依然半死不活。近年中國全方位崛起，日本眾多產業更是漸漸萎縮乃至面臨淘汰，連最重要的經濟支柱汽車產業也搖搖欲墜。無論是日產和本田合併，還是豐田在上海建立電動車工廠，都意味着日本汽車產業風光不再。有人說日本逐漸失去發達國家的地位，可能有點誇張，但日暮途窮是不爭的事實。

不管是考慮到內部困境，還是擔心受到特朗普敲詐，日本都不得不改善與華關係。但眾所周知，日本並非主權獨立的正常國家，軍事、政治、外交、經濟都受制於美國，根本身不由己。而美國絕不會坐視日本靠近中國，只要華盛頓一聲令下，東京就必須立即歸隊。所以說，中日關係暫時回暖，並不表示可以開花結果，中國只有繼續自強，才能令日本徹底心服。