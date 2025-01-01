坦言集：大勢變化

敍利亞變天，中東的權力平衡顛倒。伊朗勢危，影響所及，不單止是中東變天，美國回歸，以色列奠下地區霸權，大以色列的陰影蓋於整個中東。

以此作為基礎，全球政局也隨之大變。俄羅斯集中於烏克蘭力逼美國、北約休戰和談。但美國在中東既勝，又怎會甘心放棄烏克蘭，而不乘勝追擊，以北約直接出兵，趁勢挫敗俄國。特朗普能否壓倒國內外好戰的勢力？他會否好勝心起，要做戰爭勝利的總統？若如此，特朗普上台後的政策可能更加傾向鞭撻盟國，遂其好大喜功的美國優先目標，美國擴張政策便會取代其原來退縮回美洲的新門羅主義。

伊朗瀕臨瓦解，俄羅斯陷於久戰未決，與北約再決勝負。美國全球三大對手，俄、伊之外便只有中國，就連北韓，在烏克蘭戰爭逆轉中也難脫身，中國可以獨善其身嗎？

俄伊的困境，會使到國際上親美勢力再度膨脹。上海合作組織會少了伊朗，金磚國家組織也會因俄伊勢弱，沙特阿拉伯與阿聯酋改變非美立場，重回依附美國的陣營，其餘各國，包括現時參加的夥伴國成員，亦會見風使舵，不再熱心，特別是若美國進一步恐嚇各國，大多會退縮，暫避風頭。

與此同時，美國策動顏色革命會更趨積極，遍地開花。美國勢力大盛，反美的伊朗、俄羅斯無力抗衡，不少國家，包括歐盟國家的反戰反美民間勢力，也會受到衝擊，有所挫敗，有所畏懼。即使中國堅持政治立場，努力提升經濟與國家軍力，能否保得住東南亞、中亞的周邊國家的支持，不會有骨牌效應，在美國壓力和直接的經濟、政治制裁針對下，放棄與中國的友好和合作關係？

中國軍力可以繼續強大，但若美國不採取軍事行動與中國衝突，只是在外圍打擊，一是金融制裁；二是貿易壓迫；三是集中力量來打掉周邊國家對中國的友好關係，從外圍完成對中國的孤立，中國的一帶一路戰略，全球安全、全球發展倡議，便會失去國際支持，特別是周邊國家的支持，被迫回退至閉關自守之境。中國積累雖多，軍力雖強，卻解不了被困之苦。而美國還可以用破解蘇聯之策，用伊拉克、敍利亞模式收買中國精英，中國能保不失嗎？中國能戰不能戰？戰靠人和軍民決心，不是單靠先進武器。面對2025年開始的國際大勢變化，怎辦？