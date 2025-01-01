精進建築遭入稟清盤 排期3‧5處理

【本報訊】精進建築近年捲入多宗致命工業意外，包括安達臣道地盤冧天秤釀3死事件，亦牽涉欠薪風波。而精進建築工程於2023年亦不獲屋宇署續牌，從一般建築承建商名冊中除名。至前日，精進建築被一間電器工程公司入稟高院申請清盤。案件排期3月5日處理。

呈請人為順昌電器工程有限公司（Shun Cheong Electrical Engineering Company Limited），答辯人則是精進建築有限公司（Aggressive Construction Company Limited）。由於清盤呈請書不開放予公眾人士查閱，現時公開的資料中，並無披露與該案有關的詳細資料。司法機構網頁顯示，清盤呈請聆訊排期在3月5日早上10時進行。

近年捲致命工傷欠薪風波 翻查資料，精進建築近年牽涉多宗致命工業意外，其中觀塘安達臣道地盤2022年9月發生天秤塌下意外，釀成3死6傷。地盤總承建商精進建築被勞工處票控，其時任項目經理亦遭落案起訴3項誤殺罪；2022年12月14日，油塘東源街一個建築地盤發生工字鐵塌下事故，一名男工人上半身被壓住當場重傷昏迷，送院後證實不治。屋宇署和勞工處事後分別向精進、涉事分判商和負責人起訴合共14項傳票控罪。上述兩公司及其中一名負責人，承認其中11項傳票控罪，被判處共罰款13萬元。

另外，精進建築亦捲入欠薪風波。2024年11月8日，東涌一公屋地盤近百名工人拉起寫有「有汗出冇糧出」橫額追薪，涉款2,000萬元，總承建商精進當時有派員到場了解。2024年8月，安達臣道房協地盤發生勞資糾紛，有工人於地盤門外追討。據精進發言人當時表示，事緣相關釘板工程分判商因施工緩慢、質量欠佳及拖欠工人工資，為免延誤工程進度，精進決定終止與分判商的合約，事前已通知該分判商，亦知會了勞工處。精進已按法例要求，經由勞工處向工友直接支付2024年4月至6月的工資，並將繼續妥善處理後續分判商員工的薪金安排。案件編號：HCCW 734/2024